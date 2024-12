Aereo precipitato in Kazakistan, "buchi di proiettile": i sospetti sui russi in un video

25 dicembre 2024 a

a

a

È stata ritrovata la scatola nera dell'aereo dell'Azerbaigian Airlines precipitato ad Aktau, in Kazakistan. Lo rende noto un rappresentante della procura dei trasporti del Kazakistan, citato da Kazinform. Il servizio stampa del presidente dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, ha fatto sapere che l'aereo ha cambiato rotta a causa del maltempo e da lì si sarebbe è verificato un incidente durante l'atterraggio, proprio ad Aktau.

Il capo dello Stato ha sottolineato che esistono diverse versioni su quanto accaduto e ha invitato ad attendere la fine delle indagini. Tra le altre cose, ci sono state segnalazioni di bird strike, per cui l'aereo sarebbe stato colpito da uccelli ma i filmati che in queste ore circolano sembrano smentire tale ipotesi. Diverse speculazioni sui media russi lasciano infatti pensare che il volo Baku-Grozny possa essere stato abbattuto dalle difese aeree russe che lo hanno scambiato per un drone ucraino. Cosa che pare potrebbe essere testimoniata da alcuni buchi - apparentemente di proiettili - che sono stati filmati sulla fusoliera del velivolo​.

Stando alle notizie circolate fino ad ora sarebbero 38 le persone morte nello schianto dell'aereo passeggeri dell'Azerbaigian Airlines ad Aktau, in Kazakistan. "Ventinove persone sono ricoverate in ospedale, tra cui due bambini. Undici persone sono in condizioni stabili e gravi. Il resto è in condizioni moderate", ha commentato a Tengrinews Kanat Bozumbayev, vice primo ministro del Kazakistan e capo della commissione che indaga sulle cause del disastro. A bordo dell'aereo, un Embraer 190, c'erano 62 passeggeri e cinque membri dell'equipaggio. È stato riferito che tra i passeggeri c'erano 16 russi, 37 cittadini dell'Azerbaigian, sei del Kazakistan e tre del Kirghizistan.