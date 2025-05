Giorgia Meloni ad Astana: "Questo è il Dna italiano", una lezione all'Unione europea

"È un momento storico nelle nostre relazioni" con "il primo summit tra l'Italia e cinque nazioni dell'Asia centrale. Ho molto a cuore questo evento. Sono certa che questo sarà un momento decisivo per intensificare le nostre relazioni, rendendole più solide, durature e strategiche". Dal Kazakistan, la premier italiana Giorgia Meloni interviene all'Astana international forum dopo essere stata a Samarcanda per firmare un accordo da 3 miliardi di euro con l'Uzbeksistan su materie prime, energia e immigrazione. "Questo non è un percorso che inizia oggi - sottolinea il presidente del Consiglio -, ma qualcosa che abbiamo perseguito già da tempo. L'Italia è stata la prima nazione nell'Unione europea a decidere di investire in relazione con l'Asia centrale e con gli Stati membri individuali, andando a lanciare un formato permanente per condividere le idee".

"Abbiamo mostrato la strada e il nostro esempio ha guidato questo percorso, così come è stato provato dal primo summit Unione europea-Asia centrale che si è tenuto in aprile, che ha elevato le relazioni tra questa regione e l'Ue con una partnership strategica. Siamo molto orgogliosi di questa scelta, perché la capacità di creare ponti e opportunità per il dialogo andando a esplorare percorsi che altri non hanno avuto il coraggio di tracciare è nel Dna del popolo italiano. E noi lo abbiamo preso da uno degli italiani più famosi della storia, Marco Polo", ha sottolineato con orgoglio Meloni.

