Aereo caduto in Kazakistan, "l'ultima pista": il video sconvolgente a bordo

Due piste privilegiate dietro il disastro dell'aereo della Azarbaijan Airlines partito da Baku e diretto a Grozny, in Cecenia, precipitato ad Aktay, in Kazakistan, sull'altra sponda del Mar Caspio, quella orientale.

Contrariamente a quanto filtrato nella giornata di Natale, quando si parlava di problemi legati al maltempo o al possibile impatto con uno stormo di uccelli (il cosiddetto fenomeno del bird strike), oggi su punta alla tesi dell"'incidente militare". Non una esplosione a bordo, altra versione a cui si era pensato, ma un missile russo o la contraerea cecena avrebbero colpito l'aereo, costringendo il pilota, molto esperto, a un disperato tentativo di atterraggio d'emergenza finito però in tragedia. Sono 38 i morti e 29 i feriti del disastro.

Sette dei 38 corpi recuperati dal sito dell'incidente dell'AZAL e consegnati al centro di analisi forense di Aktau sono già stati identificati, ha dichiarato il ministero delle Situazioni di Emergenza kazako. "Secondo le informazioni ufficiali, solo due membri dell'equipaggio sono sopravvissuti e tre sono morti".

Sulle cause del disastro, come detto, sono due le piste più accreditate. Secondo la più recente l'aereo potrebbe essere stato abbattuto dalla contraerea cecena, una mitragliata durante le operazioni di difesa contro un attacco di droni. Nelle scorse ore aveva preso peso invece l'ipotesi di un missile russo: versione riportata da alcuni media indipendenti russi e dai media ucraini. Si sarebbe trattato di un missile terra-aria delle forze di Mosca. Il potenziale utilizzo di sistemi di difesa aerea sarebbe in linea con diversi resoconti secondo i quali la Cecenia è stata attaccata da droni la mattina del 25 dicembre. Secondo il media indipendente russo Meduza, le immagini dell'aereo azero caduto mostrano tracce compatibili con quelle di un grande impatto da missile sulla sezione di coda del velivolo. Alcuni sopravvissuti hanno inoltre raccontato di aver sentito un'esplosione mentre l'aereo era in volo. La scatola nera del velivolo è stata intanto recuperata dal luogo dell'incidente e presto sarà analizzata, secondo i media azeri. Un video, presumibilmente girato dopo l'incidente, mostra fori di schegge sulla fusoliera posteriore dell'aereo. Un'altra clip, presumibilmente registrata dai passeggeri prima dell'incidente, mostra una donna con un'apparente ferita alla gamba e buchi visibili nella parete della cabina. Queste immagini hanno portato a ipotizzare che l'aereo potrebbe essere stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco.