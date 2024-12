Cina, le immagini del test del volo per un jet di sesta generazione

27 dicembre 2024 a

a

a

Da giovedì, sul web circolano immagini sfocate che sembrano mostrare il prototipo di un avanzato aereo da combattimento cinese di sesta generazione. Le foto ritraggono un velivolo di grandi dimensioni, dal design sofisticato, impegnato in un volo di prova accompagnato da un caccia stealth J-20 di quinta generazione. Mentre il ministero della Difesa cinese ha scelto di non commentare l'accaduto, il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha dichiarato di essere "a conoscenza dei rapporti", senza però aggiungere dettagli oltre quanto già incluso nel rapporto annuale sulla forza militare cinese pubblicato questo mese.

Il prototipo in questione sembra possedere caratteristiche avanzate tipiche degli aerei di sesta generazione, tra cui l’assenza di derive di coda. Questa scelta progettuale, che elimina le superfici verticali, è finalizzata a ridurre l'impronta radar del velivolo, ma richiede complessi sistemi computerizzati per gestire l'assetto di volo in modo attivo.

Osservando il velivolo ripreso nel video, si nota una struttura a diamante con una configurazione delle prese d’aria piuttosto insolita: due lungo la fusoliera e una posizionata sulla parte superiore. Un layout così particolare rappresenta una novità nel panorama dei progetti aeronautici. A queste immagini si sono aggiunte quelle di un secondo prototipo, anch’esso privo di derive di coda, ma con una conformazione più tradizionale.

Entrambi i velivoli condividono un tratto distintivo: l'assenza di angoli a 90 gradi, tipici degli aerei stealth progettati per minimizzare la rilevabilità radar. Questi dettagli suggeriscono che la Cina stia compiendo progressi significativi nello sviluppo di tecnologie militari avanzate, alimentando il dibattito sulle capacità future della sua aeronautica.