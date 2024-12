Elon Musk agita il Capodanno in Europa: " Steinmeier è un tiranno antidemocratico"

31 dicembre 2024 a

Il proprietario della piattaforma X, Elon Musk, ha definito il presidente della Germania, Frank-Walter Steinmeier "un tiranno antidemocratico" in un post pubblicato sulla piattaforma. Musk ha aggiunto che il presidente tedesco "si dovrebbe vergognare" e che il partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD) "andrà incontro a una vittoria epica" alle prossime elezioni del 23 febbraio.

Steinmeier aveva duramente criticato l’ingerenza nella politica tedesca di Musk, dopo che quest’ultimo aveva elogiato AfD e invitato i cittadini tedeschi a votare per la forza di estrema destra in un articolo pubblicato sull’edizione domenicale del quotidiano tedesco Welt. "L’influenza esterna è un pericolo per la democrazia sia quando è nascosta, come nelle recenti elezioni in Romania, sia quando è palese, come sta accadendo attualmente in modo intenso sulla piattaforma X", aveva dichiarato Steinmeier. Dopo l’attentato a Magdeburgo, Musk aveva anche criticato il cancelliere Olaf Scholz definendolo "un cretino incompetente" che si sarebbe "dovuto dimettere subito". Intanto, sempre Musk, cambia volto su X.

Il magnate del settore tecnologico ha ribattezzato il proprio profilo utente Kekius Maximus e ha anche cambiato la sua foto con un’immagine di "Pepe the frog". Kekius Maximus è un token di criptovaluta che opera su diverse piattaforme blockchain. E "Pepe la rana", è un noto personaggio dei meme online. Si tratta di una rana antropomorfa verde con un corpo umanoide. Nell’immagine scelta da Musk, la ’rana' indossa un’armatura dorata e tiene in mano un joystick per videogiochi. L’immagine di ’Pepe' è stata di tendenza online per anni ed è stata utilizzata in tutti i tipi di post che simboleggiano umorismo e sarcasmo. Nel 2019 Pepe the Frog è stato utilizzato anche nelle proteste di Hong Kong contro l’atto di estradizione.