L'annuncio della Russia: "Dalle ore 6:00 interrotta la fornitura di gas all'Europa"

È arrivata l'ora. "Le forniture di gas russo attraverso l'Ucraina si sono interrotte alle 8 ora di Mosca" (le 6 in Italia), ha dichiarato stamattina Gazprom."Dato che Kiev ha ripetutamente e chiaramente rifiutato di estendere gli accordi in tal senso" con la Russia, l'azienda "ha perso in data odierna la capacità tecnica e legale di far transitare il gas attraverso l'Ucraina": è quanto si legge in un comunicato di Gazprom, citato dall'agenzia di stampa Tass.

Putin di fatto tira la corda con l'Europa e cerca di sedersi al tavolo della trattative per la pace in Ucraina da una prospettiva migliore. Ma il gioco sul gas, come anche dimostrato in questi anni, è un bluff. L'Europa non ha accusato il colpo delle minacce sulle forniture avanzate da Mosca.

Gazprom taglia il gas, mazzata sulle bollette: ecco come l'Italia può salvarsi dalla trappola di Putin

L'interruzione del transito del gas in Ucraina avrà un impatto "drastico" sui paesi dell'Unione Europea, ma non sulla Russia, ha affermato il primo ministro slovacco Robert Fico. Il leader slovacco filorusso sostiene che la fine del transito costerà alla Slovacchia centinaia di milioni di euro in mancate entrate di transito e tariffe più alte per l’importazione di altro gas, e ritiene che porterebbe anche a un aumento dei prezzi del gas e dell’elettricità in Europa.