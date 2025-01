New Orleans, un uomo si lancia con un camion sulla folla: "Ci sono vittime"

01 gennaio 2025 a

a

a

Almeno 10 persone hanno perso la vita e almeno altre trenta sono rimaste ferite dopo che un uomo a bordo di un'auto, molto più probabilmente un pick up, si è lanciato contro la folla a New Orleans, in Bourbon Street, nelle prime ore di oggi. Lo ha riferito la polizia di New Orleans all’emittente Abc News parlando di atto intenzionale avvenuto in una zona affollata di turisti durante le celebrazioni di Capodanno. La Cbs parla di "numerose vittime" e spiega che, dopo essersi lanciato ad alta velocità contro la folla, l’autista è sceso dal mezzo e ha cominciato a sparare. I fatti sono avvenuti all’incrocio tra Bourbon Street e Iberville Street intorno alle 3:15 del mattino, precisa Wgno.

E dare un'idea della drammaticità di quei momenti è un testimone che parla di un camion: "Tutto ciò che ho visto è stato un camion che ha sbattuto contro tutti sul lato sinistro del marciapiede di Bourbon". Lo ha detto Kevin Garcia, 22 anni, parlando alla Cnn poco dopo l'incidente in cui un veicolo ha investito la folla a New Orleans, uccidendo almeno 10 persone. "Un corpo mi è volato addosso", ha raccontato, aggiungendo di aver sentito anche degli spari.



Un’altra testimone, Whit Davis, 22 anni, di Shreveport, Louisiana, ha raccontato alla Cnn che l’attacco è avvenuto mentre si trovava in una discoteca su Bourbon Street. "Tutti hanno iniziato a urlare e a correre verso il retro del locale. Siamo rimasti bloccati per un pò e poi la situazione si è calmata, ma non ci hanno lasciato uscire", ha detto Davis. "Quando finalmente ci hanno fatto uscire dal club, la polizia ci ha fatto indicato dove camminare e ci ha detto di andarcene velocemente dalla zona. Ho visto alcuni cadaveri che non sono riusciti a coprire e molte persone che ricevevano il primo soccorso", ha aggiunto. La polizia ha ordinato alle persone presenti sul posto di mettere via i cellulari e di andarsene il prima possibile, ha affermato Davis.



Il governatore della Louisiana Jeff Landry ha definito il mortale incidente di questa mattina in Bourbon Street un "terribile atto di violenza" e ha chiesto di pregare per le vittime e i primi soccorritori. Il sindaco di New Orleans ha definito l’incidente in cui un camionista si è lanciato sulla folla un "attacco terroristico". Ipotesi su cui però frena l'Fbi: "Secondo cui non si è trattato di un evento terroristico", a differenza di quanto aveva affermato il sindaco LaToya Cantrell. Intervenuto in conferenza stampa, l’agente speciale incaricato dell’indagine Agent Aletha ha annunciato che nella zona è stato rinvenuto un "ordigno esplosivo improvvisato. Stiamo lavorando per confermare se il dispositivo sia in grado di colpire o meno", ha aggiunto. Secondo quanto riportato dalla polizia il killer sarebbe stato abbattuto dagli agenti che lo hanno ucciso.



n aggiornamento