Il "moderato" al-Jolani? Ecco come tratta la ministra tedesca davanti a tutti: niente mano

Polemiche sui social in Germania per la mancata stretta di mano da parte del leader de facto della Siria, Ahmad al-Sharaa, precedentemente noto come Abu Mohammed al-Jolani, alla ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock. Nel video dell’incontro circolato in rete, al-Jolani, stringe la mano al ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot, ma non fa altrettanto con Baerbock. Come sottolineato dai media tedeschi, in quanto islamista, al-Jolani generalmente non stringe la mano alle donne. Un piccolo gesto di saluto, come quello rivolto a Baerbock, può già essere visto come una forma di cortesia. Baerbock non è sembrata preoccuparsi della mancata stretta di mano. Tuttavia, il saluto del leader siriano de facto ha suscitato indignazione sui social media. Un utente ha commentato: "Mi sarei recato lì solo se fosse stato chiaro fin dall’inizio che avrebbe stretto la mano a Baerbock in pubblico". Alcuni utenti hanno anche chiesto perché si sia cercato il dialogo nonostante questi gesti. "La Germania negozia con i terroristi e per questo viene umiliata", ha scritto un altro utente. Baerbock e Barrot sono stati i primi ministri degli Esteri dell’Ue a recarsi a Damasco. Hanno anche visitato la famigerata prigione per le torture di Assad, Saidnaja. L’obiettivo del viaggio è quello di avere colloqui con il governo di transizione insediato dai ribelli e di farsi un’idea della situazione sul campo.



Clicca qui per guardare il video di Al Jolani che non stringe la mano alla ministra tedesca

Anche la ’stretta di manò con Barrot non è andata oltre un semplice contatto con le dita. "Quando mi sono recata a Damasco era già chiaro che non ci sarebbero state strette di mano ordinarie, ma era anche chiaro che non solo io, ma anche il ministro degli Esteri francese non condivideva questa opinione" ha detto Baerbock più tardi a Damasco. Secondo gli ambienti della delegazione, riporta Der Spiegel, al-Jolani avrebbe effettivamente teso la mano a Baerbock al termine dei colloqui. Nella confusione della partenza, tuttavia, non c’è stata più alcuna stretta di mano. "Entrambi abbiamo chiarito che la questione dei diritti delle donne non riguarda solo i diritti delle donne. I diritti delle donne sono un indicatore del grado di libertà di una società", ha detto Baerbock a proposito della conversazione tra lei e Barrot e al-Sharaa. È stato quindi importante per noi chiarire che l’Ue è pronta a fare tutto il possibile per garantire che le persone in Siria possano finalmente tornare a vivere liberamente". "Ne abbiamo parlato molto, molto a lungo e molto, molto chiaramente. E alla fine siamo rimasti sorpresi dal fatto che anche una stretta di mano non era più così difficile come poteva sembrare all’inizio dei colloqui", ha aggiunto Baerbock.