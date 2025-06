Sinner, bufera per la canzone con Bocelli? Bertolucci smonta tutti con una frase

Jannik Sinner è tornato al centro delle polemiche. Il numero uno al mondo si è reso protagonista di un "duetto" con il cantante lirico italiano più famoso al mondo, Andrea Bocelli. Il featuring tra i due, però, ha sollevao un polverone mediatico. La canzone si intitola "Polvere e Gloria" e uscirà il prossimo 20 giugno. Il brano è stato scritto in italiano e in inglese e presenta alcuni versi destinati a diventare iconici: All you have to do is to be yourself", "Improve every day", "Talent doesn’t exist, it has to be earned". Tradotto: "Tutto quello che devi fare è essere te stesso", "Migliora ogni giorno", "Il talento non esiste, bisogna guadagnarselo".

Alcuni fan hanno ironizzato sulla nuova trovata di Jannik Sinner. Ma ci ha pensato Paolo Bertolucci a rimettere tutti in riga. "Leggo di Sinner che non avrebbe dovuto farlo con Bocelli. Si tratta del cantante italiano più famoso al mondo. Due numeri 1!!!", ha scritto su X la leggenda azzurra.