La Volta Buona, Mauro Repetto ci prova: gelo Balivo

Capelli legati, gilet smanicato e pantaloni attillati: Mauro Repetto, ex 883, si è presentato così nello studio di Caterina Balivo a La Volta Buona su Rai 1. L'artista, in particolare, ha fatto il suo ingresso in studio scatenandosi in un balletto sulle note della sua nuova canzone, "DJ Sole".

A un certo punto, come si vede nello spezzone pubblicato dalla trasmissione sui social, sembra invitare la conduttrice a ballare con lui senza però ottenere alcuna reazione da parte della Balivo, che continua a muoversi per conto proprio al centro dello studio.

Non tutti, tra gli utenti che hanno visto e commentato il post, avrebbero apprezzato il siparietto: "Ma cosa è successo a Mauro Repetto?", ha scritto qualcuno. Tuttavia, non sono mancati commenti di sostegno, come: "Ha pure una gran bella voce! Grande Mauro!, "Mauro sei un mito, sempre al top", oppure "Una carica di energia".