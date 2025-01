Putin, indiscrezione del Financial Times: "Vuole invadere Giappone e Corea del Sud"

06 gennaio 2025 a

Vladimir Putin vuole prendersi il mondo intero. O, per lo meno, il Sudest asiatico. Secondo un'inchiesta realizzata dal Financial Times, lo zar starebbe pensando di invadere il Giappone e la Corea del Sud. Alcuni documenti top secret visionati dal quotidiano americano dimostrano come la Russia è una minaccia non solo per l’Europa e la Nato, ma anche per i Paesi orientali.

I documenti citati dal Financial Times sono datati 2013-2014. Nel file vengono indicati 160 obiettivi da colpire nei due paesi asiatici in caso di conflitto. Si tratta sia di obiettivi militari che civili. Sempre secondo il prestigioso quotidiano, nonostante questi piani di guerra risalgano a un decennio fa sembra che in realtà non siano mai stati abbandonati del tutto. Putin teme che il fianco orientale possa diventare una minaccia per la Russia. Ma lo zar è anche consapevole che attaccando Paesi Nato darebbe il via alla terza guerra mondiale.

Intanto la Russia ha rivendicato la cattura della città mineraria di Kurakhovè, nell'Ucraina orientale, dopo una battaglia durata quasi tre mesi, ritenendo che la sua conquista le permetterà di impadronirsi completamente della regione di Donetsk. L'annuncio arriva nel momento in cui le forze ucraine, in ritirata da mesi sul fronte orientale, secondo Mosca, hanno lanciato una nuova offensiva nella regione di confine russa di Kursk, di cui controllano diverse centinaia di chilometri quadrati da agosto. Sul posto, "infliggiamo costantemente perdite" ai russi, ha dichiarato a diversi media, compresa l'Afp, il comandante delle forze di terra ucraine, Mikhailo Drapaty, senza fornire ulteriori dettagli sull'operazione in corso.

Ciascun campo sembra voler rafforzare le proprie posizioni, mentre da settimane circolano congetture sulle condizioni dei futuri negoziati di pace, a causa del ritorno alla Casa Bianca, il 20 gennaio, di Donald Trump, che ha promesso di porre fine rapidamente al conflitto. Kurakhovè, che prima del conflitto contava circa 22.000 abitanti, era una delle principali posizioni difensive dell'esercito ucraino in questo settore e si trova vicino a un grande giacimento di litio, un minerale raro. Questa città si trova inoltre a una trentina di chilometri a sud di Pokrovsk, uno snodo logistico essenziale per l'esercito ucraino.