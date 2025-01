Londra, "rapporti con i detenuti": la guardia carceraria finisce in cella, c'è anche il video

07 gennaio 2025 a

Una secondina di Londra, Linda De Sousa Abreu, è stata condannata a 15 mesi di prigione per aver fatto sesso in cella con un detenuto. A quanto pare un amplesso poi finito in un video in rete e subito diventato virale online. Non sarebbe però la prima volta. A quanto pare la guardia carceraria avrebbe avuto altri rapporti sempre con detenuti.

Abreu, trent’anni, lavorava nel penitenziario di Wandsworth, nella zona sud della capitale, e per la sua “disdicevole condotta” adesso è stata condannata. Gli investigatori hanno ritrovato un secondo filmato di Abreu, coinvolta in altre scene intime col detenuto, girato addirittura dalla sua telecamera di ordinanza “body cam” che ogni guardia carceraria del penitenziario ha attaccata sulla divisa.

La donna successivamente alla diffusione dei video sul web è stata arrestata all'aeroporto di Heathrow mentre stava per imbarcarsi in compagnia del padre su un volo diretto a Madrid. La guardia ha però subito ammesso le sue responsabilità. Ma tutto ciò non le è servito ad evitare la condanna. “In ogni caso”, hanno sottolineato i giudici, “il video è diventato presto virale ed è stato un grave danno alla reputazione del penitenziario di Wandsworth". Una storia, quella della Abreu che ha scosso tutta la Gran Bretagna.