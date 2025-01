Steve Bannon, il super cattivo nuovo idolo dei progressisti

09 gennaio 2025 a

Da Principe del Caos a Grande Saggio è un attimo, nel circo rutilante del mainstream. Basta che cambi nemmeno l’emergenza, ma la percezione di essa. L’allarme, infatti, resta quello suonato ormai da un decennio sul Giornale Unico: il trumpismo.

Questo maledetto cigno nero della contemporaneità, disturbante per l’élite occidentale in ritirata e avallata da questo branco che si ribella e non si ritira, il libero popolo americano. Solo che nel frattempo, in quell’ossessione collettiva che ha sostituito da un pezzo il dibattito giornalistico alle nostre latitudini, il trumpismo ha cambiato veste. Oggi per lorsignori ha anzitutto le fattezze spigolose ed avveniristiche di Elon Musk.