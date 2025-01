Groenlandia, la Danimarca invia navi militari: tensione con gli Usa senza precedenti

11 gennaio 2025 a

"Non vogliamo essere danesi, non vogliamo essere americani, vogliamo essere groenlandesi", ha detto il leader della Groenlandia Múte B. Egede durante una conferenza stampa con la premier danese Mette Frederiksen. Sull'isola, appartenente a Copenaghen, si sono accesi i riflettori dopo che Donald Trump, neopresidente eletto degli Usa, ha detto di volere quel territorio, senza escludere l'uso della forza per ottenerlo. Proprio dopo queste dichiarazioni, la Danimarca - secondo la tv statale danese DR - ha deciso di inviare in Groenlandia due droni di capacità elevata e due nuove navi d’ispezione militare per sostituire le quattro navi danesi già presenti nell’Artico.

L'esecutivo sarebbe giunto a questa decisione dopo le riunioni con i rappresentanti delle autorità della Groenlandia e delle isole Faroe, anch’esse appartenenti al Regno. I colloqui si tengono ogni sei mesi. E in quest'ultimo caso si sarebbe registrato un clima piuttosto teso dopo le dichiarazioni di Trump, che ha detto di considerare la Groenlandia necessaria per la sicurezza americana. Le autorità locali, però, avrebbero escluso un’annessione agli Usa in ogni caso.

Allo stesso tempo, la premier danese Frederiksen ha detto di rispettare il desiderio groenlandese di indipendenza, sottolineando però la necessità di rafforzare le alleanze esistenti. Un appello motivato dal fatto che nell’ultimo periodo i rapporti tra Groenlandia e Danimarca sono peggiorati parecchio. La ragione è una notizia emersa di recente, secondo cui negli anni ‘60 medici danesi avrebbero inserito delle spirali anticoncezionali nelle ragazze groenlandesi a loro insaputa. Per questo, Egede ha accusato la Danimarca di genocidio. Intanto, il governo danese sta cercando di mantenere una certa cautela nei confronti degli Stati Uniti: "Gli Usa sono il nostro principale alleato e intendiamo continuare la nostra buona collaborazione", ha detto Frederiksen.