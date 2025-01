Casa Bianca, la decisione di Melania Trump: l'annuncio dello staff della first lady

14 gennaio 2025 a

"Rimetteremo in forma l’America": Melania Trump torna alla Casa Bianca. Lo ha annunciato lei stessa a Fox parlando dei quattro anni che verranno. Anni che ha definito "molto emozionanti". La first lady, poi, ha assicurato che per il suo staff sceglierà solo "poche persone competenti" per non caricare troppe spese sui contribuenti. Inoltre, amplierà la sua campagna "Be Best" contro il cyberbullismo sui minori. E a tal proposito ha auspicato che "questa volta le piattaforme ci sosterranno di più".

"Sarò alla Casa Bianca. E quando avrò bisogno di essere a New York, sarò a New York. Lo stesso vale per Palm Beach", ha detto Melania, riferendosi alle case della coppia nella Trump Tower di Manhattan e nel resort Mar-a-Lago in Florida. Non era certo che la first lady si trasferisse alla Casa Bianca anche perché è rimasta lontana dagli occhi del pubblico per gran parte della terza campagna presidenziale del marito l'anno scorso e durante il suo processo penale a New York la primavera scorsa. "La gente potrebbe vedermi solo come la moglie del presidente, ma sono una persona a sé stante, sono indipendente - ha detto Melania -. Non sono sempre d'accordo con quello che dice o fa mio marito (...) Gli do consigli, a volte mi ascolta, a volte no, e va bene così".