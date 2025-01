Meghan Markle, porta vestiti e make up agli sfollati degli incendi? Sommersa dalle critiche

18 gennaio 2025 a

a

a

Meghan Markle e il principe Harry sono corsi in aiuto degli sfollati degli incendi di Los Angeles. I roghi da ormai dieci giorni stanno devastando la California. Nei giorni scorsi, in particolare, la duchessa di Sussex ha deciso di scendere in campo per le ragazze e le donne che tra le fiamme hanno perso tutto, compresi gli abiti e i prodotti di bellezza. Meghan, quindi, si è presentata in un centro di soccorso di Altadena gestito dalle Altadena Girls, organizzazione fondata da un gruppo di ragazze di terza media la cui scuola è andata in fumo nell’incendio di Eaton. Con sé aveva alcuni borsoni contenenti vestiti, prodotti di bellezza e make-up.

Secondo una fonte vicina all'ex attrice americana, le donazioni sarebbero state fornite attraverso la fondazione benefica Archewell Foundation, gestita da lei e dal principe Harry. Oltre a portare vestiti e prodotti di bellezza, Meghan è rimasta per fare volontariato, prendendosi del tempo per parlare con le ragazze e confortarle. Sui social, però, non sono mancati commenti negativi nei suoi confronti.

Los Angeles in cenere, altro disastro per Meghan Markle: slitta la serie, ecco per quale scena

Qualcuno, per esempio, ha insinuato che l'altruismo della duchessa avesse un secondo fine, la ricerca della visibilità. "Non si tratta di me! Ecco perché la telecamera è puntata sul MIO VISO, dato che tengo in mano TRE pesanti borse firmate DA SOLA, così sembrerò una donna forte e indipendente che ha fatto tutto questo da sola", ha scritto un utente. Un altro invece: "Meghan Markle e Harry stanno "facendo un tour del disastro"? Sono politici adesso? Non vivono qui; sono turisti. Turisti del disastro".

“It’s not about me! That’s why the camera is on MY FACE, as I hold THREE heavy branded bags BY MYSELF, so it looks like IIIII am a strong, independent woman who did this all by myself.” - #MeghanMarkle#ambulancechaser #LAFires

pic.twitter.com/JqO5SDcMoc — Resting Dollface (@RestingDollface) January 16, 2025