Netanyahu, Elon Musk: "Falsamente diffamato, un grande amico di Israele"

"Elon Musk è stato falsamente diffamato". Entra a tambur battente anche Bibi Netanyahu nella polemica a questo punto mondiale sul braccio teso del patron di X e Tesla alla cerimonia di insediamento del presidente americano Donald Trump.

Su X, il premier israeliano definisce Musk "un grande amico di Israele. Ha visitato Israele dopo il massacro del 7 ottobre, in cui i terroristi di Hamas hanno commesso la peggiore atrocità contro il popolo ebraico dall'Olocausto".

"Da allora - prosegue il capo di governo - ha ripetutamente e con forza sostenuto il diritto di Israele a difendersi dai terroristi e dai regimi genocidi che cercano di annientare l'unico e solo stato ebraico. Lo ringrazio per questo".

A corredo del post, duro, stringato e inequivocabile, anche la condivisione del sarcastico tweet dello stesso Musk che ha risposto alla sua maniera a chi lo accusa di essere un novello Hitler, avendo clamorosamente il suo gesto di saluto alla platea.

"Quelli dell'estrema sinistra (in inglese, "the radical leftists", ndr) sono davvero arrabbiati perché hanno dovuto prendersi del tempo dalla loro giornata impegnata a lodare Hamas per chiamarmi nazista". In poche righe, l'uomo che aiuterà Trump e la sua amministrazione nel tagliare la burocrazia dell'apparato pubblico degli Stati Uniti ha così messo alla berlina chi, a proposito di "nazismo" e "genocidio", da un anno e mezzo ha stranamente dimenticato chi sono davvero i tagliagole di Hamas che tengono in ostaggio Gaza, i palestinesi e il Medio Oriente.

