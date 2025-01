Kenya, arrestato un uomo con la moglie nello zaino: l'aveva uccisa e fatta a pezzi

23 gennaio 2025 a

Orrore dal Kenya. La polizia locale ha arrestato un uomo di 29 anni, John Kiama Wambua, dopo aver ritrovato nel suo zaino, durante una ispezione, il corpo fatto a pezzi di una donna. In seguito, lo stesso uomo ha confessato che si trattava di sua moglie di 19 anni. Fridah Munani. La vicenda ha destato sgomento e indignazione in Kenya, come riportano i principali media locali. E ha fatto il giro del mondo, visto i tratti macabri.

Descritto dagli agenti come "imperturbabile", dopo l'interrogatorio, John Kiama Wambua ha condotto gli agenti a casa sua, dove hanno scoperto un coltello, vestiti intrisi di sangue e altre parti del corpo sotto il letto. L'Ispettore capo di Huruma, popoloso quartiere della capitale Nairobi, ha descritto l'atto come "atroce", aggiungendo che il sospetto sarà formalmente accusato di omicidio durante una prossima udienza in tribunale, come ha riferito la Bbc.

Al di là della dinamica e del ritrovamento, questo è tutt'altro che un caso isolato: il Kenya ha infatti uno dei più alti tassi di femminicidi in Africa. Tra agosto e ottobre dello scorso anno, il Servizio nazionale di polizia del Kenya ha dichiarato che sono state uccise almeno 97 donne. Un dato che desta molta preoccupazione.