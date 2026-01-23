Carlo Carlomagno, il suocero? Cosa svelano i tabulati

L’orario dell’omicidio di Federica Torzullo potrebbe non coincidere con quello indicato dal marito, Claudio Carlomagno. È quanto emerge dai primi risultati dell’autopsia, che hanno rilevato la presenza di cibo in fase digestiva nello stomaco della vittima. Un dato che, se confermato, suggerirebbe una morte avvenuta non all’alba del 9 gennaio, ma alcune ore prima, probabilmente la sera precedente. Si tratta ancora di accertamenti preliminari, che dovranno essere approfonditi e validati anche dal Ris, ma l’elemento rafforza i dubbi già espressi dalla Procura di Civitavecchia. Il sospetto degli inquirenti è che Carlomagno possa non aver agito da solo e che la ricostruzione temporale fornita dall’uomo presenti lacune significative. In questo contesto si inseriscono le verifiche sui movimenti delle persone vicine all’indagato nelle ore successive al delitto. Tra queste, il padre Pasquale Carlomagno, arrivato davanti alla villetta tra le 7.08 e le 7.17 del mattino. La sua presenza aveva sollevato interrogativi, anche per il breve lasso di tempo che separa quell’accesso dall’uscita del figlio con il corpo della moglie in auto.

Tuttavia, i tabulati telefonici scagionano il suocero: le chiamate effettuate dall’uomo al figlio, rimaste senza risposta, sono ritenute compatibili con la sua versione dei fatti e, allo stato attuale, escludono un suo coinvolgimento nel trasporto o nell’occultamento del corpo. Resta invece aperto il capitolo del possibile complice. Le immagini delle telecamere di via Costantino mostrano Claudio Carlomagno in auto con un’altra persona non identificata. Gli investigatori stanno cercando di chiarire se qualcuno possa averlo aiutato, anche nella pulizia dell’abitazione dopo l’omicidio.

Claudio Carlomagno, "mamma dov'è?": le balle del killer al figlio "Papà, ma mamma dove sta? Quando torna, me lo prometti che torna?”: questa la domanda che per giorni i...