La Cpi si è screditata da sola. E ora paga per i suoi errori

La Corte penale internazionale si lamenta perché anche le nazioni democratiche che sinora l’hanno presa sul serio (non Stati Uniti, Israele e India, dunque, che non l’hanno mai riconosciuta) hanno smesso di farlo. I suoi difensori sono scesi in campo. Vladimiro Zagrebelsky ha denunciato sulla Stampa che esiste «un diffuso rifiuto di considerare la Corte» e Laura Boldrini scrive su Tpi che «il diritto internazionale sembra non valere più, per il nostro governo». Almeno su questo, loro e gli altri hanno ragione: l’istituzione alla quale tengono è morta. Trattasi, però, di suicidio.