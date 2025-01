"Velyka Novosilka è caduta": il colpo grosso di Mosca fa tremare Kiev, conseguenze imprevedibili

28 gennaio 2025 a

a

a

Le forze di difesa aerea russa hanno abbattuto nella notte cinque droni ucraini sulle regioni della Federazione Russa. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca, secondo quanto riportato dalla Tass. "I sistemi di difesa aerea in servizio hanno distrutto cinque veicoli aerei senza pilota ucraini: due ciascuno sui territori delle regioni di Belgorod e Bryansk e uno sul territorio della Repubblica di Crimea", ha riferito il dipartimento militare. Intanto a preoccupare e non poco i vertici militari ucraini è la caduta di Velyka Novosilka. La situazione è fuori controllo e il capo dei servizi segreti militari,Kyrylo Budanov, in un vertice parlamentare ristretto a porte chiuse alla Verkhovna Rada ha parlato usando parole forti per descrivere la situazione al fronte: “Se non ci saranno negoziati seri entro l'estate, allora potrebbero generarsi processi molto pericolosi per l’esistenza stessa dell'Ucraina”.

"L’ultima grande e ben preparata linea di difesa e polo logistico delle nostre forze armate nella direzione meridionale di Donetsk”, fanno sapere i media ucraini citando decine di analisti militari e ufficiali. Infine va sottolineato lo sfaldamento delle linee nordcoreane con i militari di Kim che si tolgono la vita per non restare prigionieri tra le mani degli ucraini. A quanto pare l'esperimento di Kim Jong Un è fallito: al fronte i suoi militari vengono massacrati. Il fuoco di Mosca per coprirli non basta.