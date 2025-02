Hamas rilascia altri ostaggi, tra loro c'è Yarden Bibas. Ma è mistero sui figli di 2 e 5 anni

01 febbraio 2025 a

a

a

Sono stati rilasciati dal movimento islamista palestinese Hamas i primi due dei tre ostaggi da liberare oggi, tutti uomini. Lo riporta il quotidiano "Times of Israel", spiegando che si tratta di Yarden Bibas, 35 anni, e Ofer Calderon, 54 anni. I due sono stati consegnati alla Croce Rossa dopo essere stati fatti salire su un palco allestito per l’occasione a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, come già accaduto per il rilascio di altri precedenti ostaggi. Il passaggio di consegne è stato più rapido e ordinato rispetto alle scene caotiche che hanno caratterizzato la liberazione, giovedì scorso, di Agam Berger e Gadi Mozes, scatenando l’ira di Israele.

Bibas e Calderon sono stati consegnati alle Forze di difesa israeliane e all’agenzia di intelligence Shin Bet, per essere scortati fuori dalla Striscia di Gaza e poi essere trasferiti in una base militare nei pressi della comunità di confine di Rèim, per un controllo iniziale del loro stato di salute. Yarden Bibas è il padre dei due bambini Kfir e Ariel, di 2 e 5 anni, ancora nelle mani di Hamas a Gaza insieme alla madre Shiri, le cui sorti restano però sconosciute. In base all’accordo, Hamas e gli altri gruppi armati palestinesi avrebbero dovuto rilasciare prima donne e bambini, poi le soldatesse e successivamente gli uomini. Pertanto, il rilascio di tre uomini oggi accresce i timori per Shira e i figli. Il terzo ostaggio che secondo gli accordi sarà rilasciato stamane è Keith Siegel, di 65 anni. La consegna è prevista nel porto di Gaza, secondo quanto riferito da "Times of Israel".