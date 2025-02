Salvatore Sinagra in coma dopo un pestaggio a Lanzarote: chi è l'uomo fermato dalla polizia

02 febbraio 2025 a

a

a

È stato fermato dalla Guardia Civil il presunto aggressore di Salvatore Sinagra, il 30enne originario di Favignana brutalmente picchiato a Lanzarote e ricoverato da diversi giorni in rianimazione all’ospedale di Las Palmas, a Gran Canaria.

È quanto si apprende da fonti della Farnesina. Si tratta di un cittadino spagnolo già noto alle autorità.Intanto il Consolato e l’Ambasciata italiana in Spagna stanno seguendo il caso del 30enne aggredito alcuni giorni fa sull’isola di Lanzarote, alle Canarie e ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Las Palmas, a Gran Canaria. Il padre del ragazzo, che si trova a Las Palmas "è assistito dal Consolato che da subito si è messo a disposizione della famiglia" del 30enne per aiutarla negli aspetti logistici, organizzativi e legali, apprende LaPresse da fonti della Farnesina. Le indagini sull’aggressione sono in corso e la Guardia Civil, che si sta occupando del caso, ha chiesto discrezione. Il Consolato e l’Ambasciata a Madrid "sono in contatto costante con la Guardia Civil e con le amministrazioni locali dell’isola per seguire gli sviluppi delle indagini", sottolineano le fonti diplomatiche.