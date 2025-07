Gaza, "operazione di terra": la prima a Deir al Balah, il pugno di ferro di Netanyahu

L'esercito israeliano ha ordinato a tutti i residenti di Deir al-Balah, nella striscia di Gaza, di lasciare la zona, compresi coloro che vivono nelle tende. L'esercito israeliano (IDF) ha dichiarato di voler lanciare un'intensa operazione di terra nella zona contro i combattenti militanti, finora mai avvenuta, chiedendo agli abitanti della zona di recarsi nel grande accampamento di tende nella zona di Muwasi, sulla costa meridionale di Gaza, dichiarata zona umanitaria ma che è ancora regolarmente sottoposta ad attacchi aerei israeliani. Finora, durante la guerra, Israele non ha schierato forze di terra nella zona di Deir al-Balah, presumibilmente per non mettere in pericolo la vita degli ostaggi israeliani.

Anche molte organizzazioni umanitarie straniere hanno sede a Deir al-Balah, al centro della Strisciaa. Intanto l'Hostage and Missing Families Forum esprime preoccupazione per l'annuncio secondo cui le IDF intendono espandere per la prima volta le operazioni di terra a Deir al-Balah. "Qualcuno può prometterci che questa decisione non ci costerà la perdita dei nostri cari?", afferma il forum in una nota. Sempre domenica, le IDF hanno dichiarato di aver demolito 2,7 chilometri di tunnel durante le recenti operazioni condotte dalla 401esima Brigata Corazzata nella zona. I cunicoli sotterranei erano profondi circa 20 metri, secondo l'esercito, e sono stati distrutti dai genieri.