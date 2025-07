Valentina Greco davanti ai pm tunisini: "Chiusa dentro dai gatti", lo sconcerto

Valentina Greco, la donna originaria di Cagliari scomparsa in Tunisia per 10 giorni e ritrovata ieri nel suo appartamento a Tunisi, potrebbe essere sentita domani dalle autorità tunisine. I parenti, secondo quanto si è appreso, sono arrivati in Tunisia per starle vicino. Le condizioni fisiche della donna sono buone ma la prima ricostruzione fornita non convince appieno.

"Come associazione Penelope siamo soddisfatti, la ragazza è stata ritrovata e sta bene. Ma io non credo assolutamente alla versione che sta girando, anche perché significherebbe che la polizia non è stata in grado di trovarla durante i precedenti sopralluoghi in casa, credo sia inverosimile. Quindi aspettiamo l'evoluzione delle indagini, aspettiamo di capire e scoprire la verità", spiega a LaPresse l'avvocato Gianfranco Piscitelli di Penelope Sardegna, l'associazione che si occupa di persone scomparse, che in questi giorni ha affiancato la famiglia nella ricerca di Valentina.