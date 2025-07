Air India, la confessione del pilota: "I colleghi non ne parlano, hanno paura"

"Ma sei stato tu a spostare le levette del carburante su off?", "No, non sono stato io": questo lo s...

Ora sempre il Corsera ha intervistato Troy Merritt, anche lui un pilota che ha attraversato il trauma della depressione. "Tra un volo e un altro, quando era a casa, se ne stava lì, sdraiato, spesso per terra. Fino a quando, una sera, tra i vari pensieri spunta l'idea del suicidio". "Stavo già pensando di prendermi cura di me stesso, perché sentivo che stavo peggiorando - racconta il 32enne -. Non ero più in grado di gestire da solo la cosa. A un certo punto ho realizzato che stavo annegando. Non riuscivo più a reggere. Avevo bisogno di aiuto medico serio. E sapevo che, come pilota, sarebbe stato un processo lungo, difficile, costoso. Così lo evitavo. Ma alla fine non ce la facevo più. Stavo rischiando di perdere tutto: il lavoro, il matrimonio, le amicizie".