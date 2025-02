Elon Musk, "rendere l'Europa di nuovo grande": come fa impazzire la sinistra

02 febbraio 2025 a

a

a

"Rendere l'Europa di nuovo grande": Elon Musk ha lanciato una sorta di campagna rivolta all'Europa in un post pubblicato sulla sua piattaforma X. Evidente il riferimento all'acronimo Maga (Make America Great Agaian, rendere l'America di nuovo grande, ndr) utilizzato dal presidente degli Usa Donald Trump. Il suo post è stato visto 50 milioni di volte. In ogni caso, non è la prima volta che il tycoon dice la sua sulla politica europea. Negli ultimi tempi, infatti, ha scatenato almeno un paio di bufere. In un caso ha promosso una campagna social contro il premier britannico laburista Keir Starmer, poi ha espresso il suo sostegno al partito di estrema destra tedesco Afd alle prossime elezioni.

Per quanto riguarda il suo appello su X, comunque, non è chiaro se si tratti di qualcosa di concreto o se invece sia solo una delle sue uscite per attirare l'attenzione. Per qualcuno potrebbe trattarsi di un nuovo movimento per unire i partiti conservatori d’Europa, mentre per altri una semplice provocazione per aprire un dibattito.

Le parole di Musk, come prevedibile, hanno creato irritazione a sinistra. Intanto, la Commissione europea ha chiesto documenti a X riguardo l’uso del suo sistema per il tracciamento e la gestione dei dati di milioni di utenti. “Oggi - aveva dichiarato la vicepresidente esecutiva per la sovranità tecnologica, Henna Virkunnen - intraprendiamo nuovi passi perché X risponda alle nostre richieste sulla garanzia del sistema”. Musk aveva risposto di essere il “campione della libertà d’espressione”.