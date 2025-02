Iran, il gesto estremo della dissidente: completamente nuda, si sdraia sull'auto della polizia

Ancora un episodio di dissenso in quel dell'Iran. Ancora una volta una giovane donna che si spoglia in segno di protesta contro il regime teocratico islamico. Una ragazza iraniana completamente nuda è salita sul cofano di una macchina della polizia di Mashad - città santa nel nordest dell'Iran - e si è distesa sul parabrezza. Il gesto è stato ripreso da un telefonino ed è diventato subito virale sui social.

Masih Alinejad, nota attivista iraniana, ha rilanciato su X il video che mostra la scena di una donna che si denuda e si siede sopra l’auto della polizia. Corredando le immagini con una emblematica didascalia: "Questa donna in Iran si è spogliata completamente nuda davanti alle forze di sicurezza, salendo su un veicolo della polizia per protesta".

Shocking act of defiance in #Mashhad, #Iran: A woman protests against the regime by standing naked on a police car. Highlighting the ongoing struggle for #WomenRights and against mandatory #Hijab. #WomanLifeFreedom #IranProtests #Activism



pic.twitter.com/lx8KcnzUsW