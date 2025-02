Donald Trump, "torniamo alla plastica!": ecco cosa abolisce da "settimana prossima"

07 febbraio 2025 a

a

a

Ogni manciata di minuti, Donald Trump sgancia una bomba. E una delle ultime, per quanto residuale, è di quelle più clamorose, inattese, per certi versi inspiegabili. Tant'è, ecco che il presidente degli Stati Uniti d'America fa sapere che "la prossima settimana firmerò un ordine esecutivo per porre fine alla ridicola spinta di Joe Biden per le cannucce di carta, che non funzionano. Torniamo alla plastica!", così Trump sul social Truth. Un annuncio in grado di mandare ai matti gli ambientalisti a stelle e strisce.

E poco prima, ecco che lo stesso Trump bloccava 5 miliardi per le stazioni di ricarica dei veicoli elettrici. L'amministrazione Usa ha infatti deciso di fermare un'iniziativa da 5 miliardi di dollari per costruire colonnine elettriche di ricarica, intimando agli Stati di non spendere i fondi federali precedentemente assegnati loro nell'ambito del programma 'Nevi' dell'amministrazione Biden. Una mossa che penalizza la Tesla del suo consigliere Elon Musk ma ampiamente annunciata in campagna elettorale. Secondo gli esperti sarà però difficile bloccare fondi già assegnati.

Scatenato, Trump, il tutto dopo le sanzioni alla Corte penale internazionale e dopo aver deciso, de facto, di smantellare Usaid, l'agenzia Usa per gli aiuti umanitari. "Usaid sta mandando la sinistra radicale ai matti ma non c'e' niente che possano fare, perché il modo in cui sono stati spesi i soldi, molti in modo fraudolento, è del tutto inspiegabile", ha scritto Trump sul suo social Truth. "La corruzione ha raggiunto livelli raramente visti prima. Va chiusa!", ha concluso il tycoon. Inarrestabile.