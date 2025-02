Hamas libera altri 3 ostaggi, ancora uno show agghiacciante. Ed è uno choc: in che condizioni sono ridotti

08 febbraio 2025 a

Altro show. Altro macabro e terrificante show dei tagliagole di Hamas. Il tutto nella liberazione dei tre ostaggi avvenuta oggi, sabato 8 febbraio. Ohad Ben Ami, 56 anni, è il primo ostaggio israeliano che Hamas ha fatto uscire dal veicolo e che ha fatto salire sul palco a Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza centrale. Dopo di lui è stata la volta di Eli Sharabi, 52 anni, e Or Levy, 34 anni. I tre, a differenza degli ostaggi liberati in precedenza, sono apparsi pallidi, magrissimi, come se sottoposti a costrizioni terrificanti, ridotti letteralmente alla fame. Insomma, i tre erano in condizioni inquietanti. Levy indossava abiti verde oliva che ricordavano l'uniforme delle Idf, così come ha rimarcato il Times of Israel. Ben Ami e Sharabi indossavano abiti marroni con i loro nomi stampati sopra, come quelli dei carcerati.

Circondati dai miliziani di Hamas in mimetica e con il volto coperto, i tre sono stati registrati mentre pronunciavano discorsi rispondendo a domande. "Dico alle famiglie dei prigionieri di uscire e protestare", ha scandito Ben Ami. "Chiedo al governo israeliano di procedere con il secondo e il terzo accordo in modo che tutti i prigionieri possano tornare a casa. Chiedo alle famiglie di essere forti", ha aggiunto.

Hostages Eli Sharabi, Or Levy, and Ohad Ben Ami are handed over by Hamas to the Red Cross at a stage in central Gaza's Deir al-Balah. pic.twitter.com/h5gm1xOcVF — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) February 8, 2025

"Sono molto arrabbiato con il governo israeliano. Spero davvero che l'accordo continui fino alla seconda e terza fase. Sono molto felice di tornare dalla mia famiglia e dai miei amici oggi, e spero davvero di vederli presto. Voglio che i miei amici che sono rimasti qui tornino presto", ha detto Sharabi.

The only starvation in Gaza was Hamas’ starvation of the hostages. pic.twitter.com/JsTmjJp3qf — Eylon Levy (@EylonALevy) February 8, 2025

Immagini agghiaccianti. Immagini che hanno subito innescato la reazione del Forum delle famiglie degli ostaggi e dei dispersi, che subito dopo il rilascio hanno diffuso una nota, che recitava: "Le immagini inquietanti del rilascio di Ohad, Eli, e Or sono una cruda e dolorosa prova che non lascia spazio al dubbio, non c'è tempo da perdere per gli ostaggi. Dobbiamo farli uscire tutti, fino all'ultimo ostaggio. Subito!".

I tre ostaggi come detto sono stati rilasciati a Deir al-Balah, dove Hamas ha consegnato gli uomini alla Croce Rossa. Dopo essere stati condotti sul palco, a conferma del rituale agghiacciante, sono stati circondati dai miliziani armati e sempre a volto coperto, dunque un funzionario della Croce Rossa e uno di Hamas hanno firmato il documento per il rilascio dei tre