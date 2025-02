Andrea Minguzzi, morto il figlio 14enne: accoltellato in un mercato di Istanbul

08 febbraio 2025 a

a

a

Morto Mattia Ahmet Minguzzi, figlio 14enne dello chef italiano Andrea Minguzzi e della violoncellista turca Yasemin Akincilar, che era stato accoltellato lo scorso 24 gennaio al mercato di Kadikoy a Istanbul. Il ragazzo ha trascorso diversi giorni in terapia intensiva in ospedale, ma alla fine non ce l'ha fatta. Lo riportano i media locali.

Stando a quanto ricostruito, il ragazzino era al mercato con 2 amici per comprare attrezzatura per lo skateboard, quando è stato avvicinato alle spalle da due giovani con cui è scoppiato un diverbio. I due prima si sono allontanati e poi sono ritornati per aggredirlo.

Uno degli aggressori, 15 anni, lo ha pugnalato cinque volte al petto: mentre l'altro, 16 anni, lo ha preso a calci mentre il giovane si trovava a terra già senza forze, ricoperto di sangue. I due, entrambi con precedenti penali, erano stati arrestati nei giorni scorsi grazie ai filmati delle telecamere di sicurezza installate sul posto. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, un ragazzo sarebbe passato accanto a Mattia dicendogli "Sei bellissimo", o qualcosa del genere. E lui, voltandosi, avrebbe mormorato "Scusami, bro". L'altro avrebbe risposto: "Non sono il tuo bro". Un semplice malinteso, che però avrebbe fatto scattare l'aggressore.