Ucraina, Zelensky offre risorse minerarie a Trump: la mossa per arginare Putin

09 febbraio 2025 a

a

a

Che Donald Trump, nei confronti della Russia di Vladimir Putin, abbia un altro approccio rispetto alla precedente amministrazione Biden, è un dato di fatto. Si pensi anche al contatto delle ultime ore, rivelato proprio dal presidente degli Stati Uniti, che ha rivelato di aver sentito telefonicamente lo zar russo, il quale gli avrebbe confermato l'intenzione di terminare il conflitto in Ucraina.

Un cambio di scenario che, per ovvie ragioni, preoccupa Volodymyr Zelensky, il premier ucraino che oggi si sente più debole. Ed è in questo contesto che le risorse minerarie dell'Ucraina emergono come un tassello cruciale nella strategia di Kiev per porre fine al conflitto con la Russia e costruire un futuro più sicuro per il Paese.

Con Mosca pronta a inviare altri 100mila soldati nel tentativo di cambiare le sorti della guerra, il presidente ucraino ha lanciato un appello chiaro agli alleati, seguendo un modello già prospettato da Donald Trump: lo scambio di risorse minerarie strategiche, fondamentali per diversi settori economici, in cambio di supporto militare.

"Abbiamo risorse minerarie. Ciò non significa che le diamo via, nemmeno ai partner strategici", ha scritto Zelensky su X. "Si tratta di partnership. Metteteci dentro i vostri soldi. Investite. Facciamo sviluppo insieme", ha aggiunto il premier ucraino. E ancora: "L'Ucraina possiede alcune delle più grandi riserve di risorse strategiche in Europa e proteggere l'Ucraina significa anche proteggere queste risorse. Risorse che possono rafforzare il nostro stato e i nostri partner".

Entrando nel dettaglio, Zelensky ha aggiunto: "Minerali di uranio, titanio e manganese, terre rare, litio, gas naturale e decine di altre risorse che plasmano la geopolitica", ha concluso. Il messaggio è chiaro: Kiev è pronta a collaborare con Trump, anzi è pronta anche a concedere agli States risorse decisive. Una presa di posizione, quella di Zelensky, che potrebbe cambiare gli equilibri.