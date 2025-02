Trump, accelerazione sull'Ucraina: "Ho telefonato a Putin, subito i negoziati". E il Cremlino lo invita a Mosca

12 febbraio 2025 a

a

a

“Ho appena avuto una lunga e altamente produttiva telefonata con il presidente russo Vladimir Putin. Abbiamo discusso di Ucraina, Medio Oriente, energia, intelligenza artificiale, il potere del dollaro e vari altri argomenti". Così Donald Trump su Truth. Una voce alla quale se ne sono aggiunte subito molte altre. Una clamorosa accelerazione nel processo che potrebbe portare a negoziare la pace tra Russia e Ucraina, il tutto dopo i movimenti degli ultimi giorni, in primis la disponibilità di Volodymyr Zelensky, premier ucraino, a negoziare anche uno scambio di territorio con Mosca.

A stretto giro di posta, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato che Vladimir Putin e Donald Trump hanno avuto oggi una telefonata, durata circa un'ora e mezza. Quindi Trump ha annunciato sempre su Truth che lui e lo zar russo hanno "concordato di lavorare insieme, molto da vicino, anche visitando le rispettive nazioni. Abbiamo anche concordato di far iniziare immediatamente i negoziati sull'Ucraina ai nostri rispettivi team e inizieremo chiamando il presidente ucraino Zelensky per informarlo della conversazione, cosa che farò adesso. Ho chiesto al segretario di Stato Rubio, al Direttore della Cia John Ratcliffe, al consigliere per la sicurezza Nazionale Michael Waltz e all'ambasciatore e inviato Speciale Steve Witkoff di guidare i negoziati che, sono fermamente convinto, avranno successo".

A quel punto si è appreso anche dell'invito rivolto da Putin a Trump per una visita al Cremlino, invito confermato da Peskov. E ancora, sempre il Cremlino, ha fatto sapere che Putin ha concordato con il presidente degli Stati Uniti "una soluzione di lungo termine in Ucraina", soluzione che si potrà raggiungere con i negoziati. Trump ha chiuso il botta e risposta spiegando di aver concordato con Putin di "lavorare insieme, a stretto contatto, visitando ciascuno la nazione dell'altro". Dunque, atteso anche Putin negli Stati Uniti. Una clamorosa accelerazione che, in ogni caso, Zelensky guarda con scontata apprensione.