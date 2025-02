J.D. Vance: L'intelligenza artificiale avanza solo con la libertà

J.D. Vance 14 febbraio 2025 a

a

a

Pubblichiamo ampi stralci dell’intervento tenuto dal vicepresidente degli Stati Uniti J. D. Vance all’Ai Action summit, il vertice per l’Azione sull’Intelligenza Artificiale, che si è svolto a Parigi lo scorso 11 febbraio. Usa e Regno Unito non hanno firmato la dichiarazione finale ritenendola troppo restrittiva.

Non sono qui stamattina per parlare della sicurezza dell’Intelligenza artificiale (IA), che era il titolo della conferenza di un paio di anni fa. Sono qui per parlare delle opportunità dell’intelligenza artificiale. Quando conferenze come questa si riuniscono per discutere di una tecnologia all’avanguardia, spesso, penso che la nostra risposta sia quella di essere troppo consapevoli di sé, troppo avversi al rischio. Ma non ho mai incontrato una svolta nella tecnologia che ci abbia portato così chiaramente a fare esattamente il contrario. La nostra amministrazione, l’amministrazione Trump, crede che l’intelligenza artificiale avrà innumerevoli applicazioni rivoluzionarie nell’innovazione economica, nella creazione di posti di lavoro, nella sicurezza nazionale, nell’assistenza sanitaria, nella libertà di espressione e oltre.

E limitarne lo sviluppo ora non solo andrebbe ingiustamente a vantaggio degli operatori dominanti del settore, ma significherebbe paralizzare una delle tecnologie più promettenti che abbiamo visto da generazioni. Numero uno, questa amministrazione garantirà che la tecnologia americana dell’intelligenza artificiale continui a essere il punto di riferimento in tutto il mondo e che siamo il partner preferito da altri, sia Paesi stranieri che dalle aziende che espandono il proprio uso dell’intelligenza artificiale. In secondo luogo, riteniamo che un’eccessiva regolamentazione del settore dell’IA possa uccidere un’industria in trasformazione proprio mentre sta decollando, e faremo ogni sforzo per incoraggiare le politiche di IA a favore della crescita. E mi piace vedere che il sapore della deregolamentazione si fa strada in molte delle conversazioni di questa conferenza. In terzo luogo, siamo fermamente convinti che l’IA debba rimanere libera da pregiudizi ideologici e che l’IA americana non sarà cooptata in uno strumento di censura autoritaria. E infine, numero quattro, l’amministrazione Trump rimarrà su un percorso di crescita per l’IA a favore dei lavoratori in modo che possa diventare un potente strumento per la creazione di posti di lavoro negli Stati Uniti. E apprezzo il punto di vista del primo ministro Modi. L’intelligenza artificiale, credo davvero, faciliterà e renderà le persone più produttive. Non sostituirà gli esseri umani. Non sostituirà mai gli esseri umani. Troppi leader nel settore dell’intelligenza artificiale, quando parlano di questa paura di sostituire i lavoratori, penso che abbiano davvero colto il punto. L’America vuole collaborare con tutti voi e noi vogliamo intraprendere la rivoluzione dell’intelligenza artificiale davanti a noi con spirito di apertura e collaborazione. Ma per creare questo tipo di fiducia, abbiamo bisogno di regimi normativi internazionali che promuovano la creazione di tecnologia IA piuttosto che strangolarla. E abbiamo bisogno che i nostri amici europei, in particolare, guardino a questa nuova frontiera con ottimismo e non con trepidazione.

Ora lo sviluppo di un’intelligenza artificiale all’avanguardia negli Stati Uniti non è un caso. Preservando un ambiente normativo aperto, abbiamo incoraggiato gli innovatori americani a sperimentare e a fare investimenti in ricerca e sviluppo senza precedenti. Di questi 700 miliardi di dollari che si stima saranno spesi per l’IA nel 2028, oltre la metà sarà probabilmente investita negli Stati Uniti d’America. (...) Con il recente ordine esecutivo del Presidente sull’IA, stiamo sviluppando un piano d’azione per l’IA che eviti un regime normativo eccessivamente precauzionale, garantendo al contempo che tutti gli americani traggano vantaggio dalla tecnologia e dal suo potenziale di trasformazione. Invitiamo i vostri Paesi a lavorare con noi e a seguire questo modello, se ha senso per le vostre nazioni. Tuttavia, l’amministrazione Trump è preoccupata dalle notizie secondo cui alcuni governi stranieri stanno valutando la possibilità di imporre restrizioni alle società tecnologiche statunitensi che operano a livello internazionale. Ora l’America non può e non vuole accettarlo, e pensiamo che sia un terribile errore, non solo per gli Stati Uniti d’America, ma per i vostri stessi Paesi. Gli innovatori statunitensi di tutte le dimensioni sanno già cosa vuol dire avere a che fare con onerose regole internazionali. Molte delle nostre aziende tecnologiche più produttive sono costrette a fare i conti con il Digital Services Act dell’UE e le massicce normative che ha creato sulla rimozione dei contenuti e sul controllo della cosiddetta disinformazione. E, naturalmente, vogliamo garantire che Internet sia un luogo sicuro, ma una cosa è impedire a un predatore di circuire un bambino su Internet, ed è qualcosa di molto diverso impedire a un uomo o una donna adulti di accedere a un’opinione che il governo ritiene disinformazione. (...) Negli ultimi anni, abbiamo visto come governi, aziende e organizzazioni senza scopo di lucro hanno avanzato agende sociali impopolari e, credo, decisamente astoriche attraverso l’intelligenza artificiale. Negli Stati Uniti, avevamo generatori di immagini AI che cercavano di dirci che George Washington era nero o che i ragazzi d’America nella prima guerra mondiale erano in realtà donne. Ora ridiamo di questo, e, naturalmente, era ridicolo ma dobbiamo ricordare le lezioni di quel momento ridicolo.

E ciò che ne deduciamo è che l’amministrazione Trump garantirà che i sistemi di intelligenza artificiale sviluppati in America siano liberi da pregiudizi ideologici e non limitino mai il diritto dei nostri cittadini alla libertà di parola. Possiamo fidarci della nostra gente per pensare, consumare informazioni, sviluppare le proprie idee e per discutere l’uno con l’altro nel mercato aperto delle idee. Ora abbiamo anche visto come avversari stranieri ostili hanno armato il software di intelligenza artificiale per riscrivere la storia, sorvegliare gli utenti e censurare la parola. Non è certo una novità, ovviamente. Come fanno con altre tecnologie, alcuni regimi autoritari hanno rubato e utilizzato l’intelligenza artificiale per rafforzare le loro capacità di intelligence e sorveglianza militare, impossessarsi di dati altrui e creare propaganda per minare la sicurezza nazionale di altre nazioni. Voglio essere chiaro. Questa amministrazione bloccherà completamente tali sforzi. Salvaguarderemo l’intelligenza artificiale americana e le tecnologie dei chip dal furto e dall’uso improprio, lavoreremo con i nostri alleati e partner per rafforzare ed estendere queste protezioni e chiuderemo i percorsi agli avversari che raggiungono capacità di intelligenza artificiale che minacciano tutto il nostro popolo. E vorrei anche ricordare ai nostri amici internazionali qui presenti oggi che la collaborazione con tali regimi non ripaga mai a lungo termine. Dalle telecamere a circuito chiuso alle apparecchiature 5G, tutti conosciamo la tecnologia a basso costo sul mercato, pesantemente sovvenzionata ed esportata da regimi autoritari. Ma come so, e penso che alcuni di noi in questa stanza abbiano imparato dall’esperienza, collaborare con loro significa incatenare la propria nazione a un padrone autoritario che cerca di infiltrarsi, scavare e impadronirsi della vostra infrastruttura informatica. Se un accordo dovesse sembrare troppo bello per essere vero, basta ricordare il vecchio adagio che abbiamo imparato nella Silicon Valley. Se non stai pagando per il prodotto, sei tu il prodotto. Infine, questa amministrazione vuole essere molto chiara su un ultimo punto. Metteremo sempre al centro i lavoratori americani nella nostra politica sull’intelligenza artificiale.

Ci rifiutiamo di considerare l’IA come una tecnologia puramente dirompente che inevitabilmente automatizzerà la nostra forza lavoro. (...) E poiché l’intelligenza artificiale crea nuovi posti di lavoro e industrie, il nostro governo, le imprese e le organizzazioni sindacali hanno l’obbligo di lavorare insieme per responsabilizzare i lavoratori, non solo degli Stati Uniti, ma di tutto il paese, in tutto il mondo. A tal fine, per tutte le principali decisioni politiche sull’IA provenienti dal governo federale, l’amministrazione Trump garantirà ai lavoratori americani un posto al tavolo, e ne siamo molto orgogliosi. Ora ho preso abbastanza del vostro tempo, quindi vorrei chiudere solo con una breve storia. Questo è un Paese bellissimo, presidente Macron, e so che lei ne è orgoglioso e dovrebbe esserlo. E ieri, mentre visitavo Les Invalides con il generale Gravêthe e i miei tre figli, è stato così gentile da mostrarmi la spada che apparteneva al più caro amico internazionale dell’America per la nostra rivoluzione, naturalmente, il marchese de La Fayette. Mi ha lasciato impugnare la spada, ma, naturalmente, mi ha fatto indossare i guanti bianchi in anticipo. E mi ha fatto pensare a questo Paese, alla Francia e, naturalmente, al mio Paese, e alla bellissima civiltà che abbiamo costruito insieme con armi come quella sciabola. Armi che sono pericolose nelle mani sbagliate, ma sono strumenti incredibili per la libertà e la prosperità nelle mani giuste. (...) Grazie, e Dio vi benedica tutti.