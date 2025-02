Toronto, aereo della Delta si ribalta all'atterraggio: "Ci sono feriti", immagini choc

17 febbraio 2025 a

Un aereo della Delta Airlines si è ribaltato in fase di atterraggio all'aeroporto internazionale di Toronto, in Canada. Dalle prime informazioni, di segnalano solo 8 feriti. Secondo la polizia regionale dell'Ontario la maggior parte dei passeggeri è rimasta illesa. L'aereo è capovolto nella pista dell'aeroporto, mentre i vigili del fuoco stanno utilizzando liquido refrigerante per evitare eventuali incendi o esplosioni. “Le squadre di emergenza stanno intervenendo. Tutti i passeggeri e l'equipaggio sono stati rintracciati”, si legge in un post pubblicato sui social dall’aeroporto Pearson.

“C'è stato un incidente aereo. Tuttavia, al momento non conosciamo le circostanze che lo hanno determinato”, ha dichiarato l'agente Sarah Patten della polizia regionale di Peel, in Ontario. “Mi risulta che la maggior parte dei passeggeri sia uscita e sia rimasta illesa, ma stiamo ancora cercando di accertarcene, quindi siamo ancora sul posto a indagare”, ha detto Patten. Tra le ipotesi dell’incidente quella delle cattive condizioni meteo che avrebbero reso difficile l’atterraggio del Bombardier CRJ-900.