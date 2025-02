Tulsi Gabbard, l'ex deputata democratica alla guida dei servizi segreti: il ritratto

21 febbraio 2025 a

a

a

Ben 8 senatori repubblicani hanno storto il naso quando si è trattato di votare la conferma di Tulsi Gabbard, neodirettrice dell’Intelligence nazionale, ex democratica, 43 anni, un tirabaci con tre striature bianche segno non di vanità, tantomeno di trascuratezza. La canizie cominciò quando era nella Guardia Nazionale e la spedirono in Iraq, a Balad, anno 2004: «Ho scelto di tenerli come promemoria quotidiano del terribile costo della guerra, di chi paga il prezzo della guerra e dell’importanza della pace»- rispose a un giornalista che, povero caro, le chiese perché non facesse un giro dal parrucchiere- «Non ho alcuna intenzione di tingermi».

Come Rogue degli X-Men, Gabbard sembra avere il dono di assorbire poteri e psiche di chiunque tocchi e le sarà capitato di dare un cozzo a Donald Trump. Così democratica da fare il tifo per Bernie Sanders nelle primarie del 2015, nel 2020 corse lei stessa per la nomination presidenziale, puntando su assistenza sanitaria pubblica, tasse universitarie gratuite, alloggi a prezzi accessibili, norme contro il cambiamento climatico e per il controllo delle armi. «Siamo per aloha»- diceva, con una ghirlanda di fiori bianchi al collo - «Siamo per la diversità. Siamo per la pace», e si definiva una Karma Yogi. (...)

Clicca qui, registrati gratuitamente su www.liberoquotidiano.it e leggi l'articolo di Costanza Cavalli in versione integrale