Bannon, "saluto nazista" al raduno? Isteria-Pd contro Meloni: "Un disegno sciagurato" | Video

Dopo il braccio teso di Elon Musk, esplode il caso Steve Bannon: l'ex controverso stratega della Casa Bianca e ideologo della "nuova destra internazionale" è accusato di aver fatto il saluto nazista durante il suo intervento al Cpac, il Conservative Political Action Conference in corso a Washington. Un gesto che sta già scatenando clamorose ripercussioni internazionali.

Tanto per cominciare, il Rassemblement National francese ha annunciato l'annullamento della visita americana del suo presidente Jordan Bardella. In un comunicato ufficiale, si fa riferimento al gesto di Bannon "in riferimento all'ideologia nazista" fatto "per provocazione". Bannon nel 2018 era stato ospite dell'allora Front National, diventato poi Rassemblement National, in un congresso a Lille.

La polemica però si è trasferita velocemente in Italia, visto che anche la premier Giorgia Meloni interverrà al raduno dei conservatori per un saluto. "Domani pomeriggio è previsto l'intervento di Giorgia Meloni. Farebbe cosa buona e giusta a cancellarlo", scrive su X Antonio Misiani, componente della segreteria nazionale del Pd. "Persino Bardella annulla la sua partecipazione al CPAC dopo il saluto nazista di Bannon - gli fa eco sempre su X Lia Quartapelle, deputata dem -. A questo punto la partecipazione della presidente del Consiglio Meloni al raduno di quella cricca di destra estrema sarebbe davvero la conferma di un disegno sciagurato".

"Il vecchio Bannon non si smentisce mai - chiosa invece Nicola Fratoianni, leader di Sinistra italiana e deputato di AVS -. E ora la presidente del consiglio Meloni, anche stavolta, farà finta di niente?".