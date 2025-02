Elon Musk conto Zelensky: "Si nutre dei cadaveri dei suoi soldati"

21 febbraio 2025 a

"Il presidente Trump ha ragione a ignorare Zelensky e a decidere per la pace indipendentemente dalla disgustosa e massiccia macchina per la corruzione del presidente ucraino che si nutre dei cadaveri dei suoi soldati". Lo ha scritto Elon Musk su X. "Se Zelensky fosse davvero amato dal popolo ucraino, indirebbe le elezioni. Sa che perderebbe in maniera schiacciante, nonostante abbia preso il controllo di TUTTI i media ucraini. In realtà è disprezzato dal popolo ucraino, motivo per cui si è rifiutato di indire le elezioni", ha aggiunto Musk.

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che non ritiene essenziale che Zelensky, sia presente ai negoziati volti a porre fine alla guerra della Russia in Ucraina. "Non penso che sia molto importante che ci sia", ha detto Trump ha detto in un'intervista audio con Fox News. "È stato lì per tre anni e non ha fatto nulla. Rende molto difficile fare accordi". Per Trump l'Ucraina "non ha alcuna carta in mano per i negoziati".

Stesso discorso anche per gli altri leader europei. Keir Starmer non ha fatto nulla per porre fine alla guerra in Ucraina. Lo ha affermato Trump subito dopo. Interrogato sulla visita del Presidente francese, Emmanuel Macron, e del primo ministro britannico, Keir Starmer, a Washington la prossima settimana, Trump ha detto: "Nemmeno loro hanno fatto nulla per porre fine alla guerra. La guerra continua, nessun incontro con la Russia, niente di niente". Trump ha aggiunto: "Macron è un mio amico e ho incontrato il Primo Ministro, è una persona molto simpatica ma nessuno ha fatto nulla". Parlando alla Fox News, il Presidente degli Stati Uniti ha affermato che l'unica ragione per cui la Russia si è unita ai colloqui per porre fine alla guerra è stata "per causa mia".