Trump vuole Zelensky in esilio a Parigi e smonta Macron e Starmer

22 febbraio 2025 a

a

a

Prima le accuse incendiarie di essere «un dittatore non eletto» e «un comico modesto» con un indice di popolarità fra gli ucraini del 4%, poi un messaggio distensivo in cui viene definito un «leader coraggioso», e ieri una nuova mazzata: la presenza ai negoziati del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, «non è molto importante».