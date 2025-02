Berlino, ecco chi è l'accoltellatore: una bomba sulle elezioni in Germania

22 febbraio 2025 a

a

a

L'uomo arrestato con l'accusa di essere il presunto autore dell'attacco con coltello che ieri sera ha ferito gravemente un turista spagnolo nei pressi del Memoriale dell'Olocausto a Berlino è un 19enne richiedente asilo siriano. Lo riporta Bild, aggiungendo che il sospettato è stato identificato come Wassim al M..

Dopo il crimine è stato arrestato dalla polizia con le mani sporche di sangue. Il 19enne vive in un centro di accoglienza per rifugiati a Lipsia. Le stanze sono attualmente sottoposte a perquisizione da parte della polizia. Secondo le informazioni, il sospettato avrebbe accoltellato al collo il turista spagnolo. Secondo la polizia, le condizioni del trentenne sono stabili dopo un intervento chirurgico d'urgenza.

Il giovane siriano non aveva documenti, per questo motivo la sua identificazione dopo l'arresto ha richiesto più tempo del normale. Sabato scorso a Villach, località austriaca vicina al confine con Italia e Slovenia, un altro migrante siriano di 23 anni aveva accoltellato a caso dei passanti, uccidendo un 14enne. In quel caso le autorità austriache avevano classificato il gesto come "attentato di matrice islamica".

L'aggressione di Berlino arriva a poche ore dall'apertura dei seggi, per delle elezioni politiche mai così tese nella storia recente della Germania. Nella notte, Elon Musk, patron di X e membro della squadra del presidente americano Donald Trump, ha ribadito il suo endorsement per Alice Weidel, leader del partito di estrema destra Alternative fur Deutschland dato da tutti gli ultimi sondaggi sopra il 20%: "Solo Afd può salvare la Germania", ha scritto Musk su X.

Proprio il clima di paura e di insicurezza legato a temi come immigrazione clandestina, terrorismo islamico e anti-semitismo sta condizionando tutta la campagna elettorale. A seguito di un sospetto piano per attaccare l'ambasciata israeliana a Berlino, la polizia ha evacuato un condominio a Potsdam a causa di un possibile ritrovamento di esplosivi durante una perquisizione dell'appartamento. L'operazione è collegata all'arresto di un 18enne ceceno sospettato di pianificare un attentato nella capitale tedesca, ha affermato un portavoce della polizia. Il 18enne è stato arrestato giovedì all'aeroporto di Berlino e ora si trova in custodia cautelare. Tutti argomenti che agevolano il compito a Weidel e AfD.