Trump, smacco a sinistra e Ue: "Amo l'Italia, Meloni una donna meravigliosa"

Nuovo endorsement di Donald Trump per il governo italiano. "Amo l'Italia, è un Paese molto importante. C'è una donna meravigliosa come leader, e oggi era nelle discussioni del G7, penso che l'Italia stia facendo molto bene e abbia una leadership molto forte con Giorgia". Le parole, pronunciate dallo Studio Ovale, il presidente degli Stati Uniti le ha dette con a fianco niente di meno di Emmanuel Macron, prima del loro bilaterale. Un dettaglio non da poco visto che il messaggio è arrivato a ridosso del faccia a faccia col presidente francese.

L'incontro con Macron ha visto al centro la guerra tra Ucraina e Russia che, parola di Trump, potrebbe finire "entro settimane". Proprio il tycoon è da tempo impegnato nel dialogo con il presidente russo Vladimir Putin. L'obiettivo? Chiudere in temi brevi il conflitto. "La guerra potrebbe finire presto, penso che potremmo finirla in poche settimane se fossimo intelligenti. Se non saremo intelligenti, continuerà e continueremo a perdere persone giovani e belle che non dovrebbero morire. E non lo vogliamo - ha tuonato -. Penso che a un certo punto (Russia e Ucraina, ndr) saranno d'accordo. E che una volta raggiunto un cessate il fuoco, tutto questo sarà finito, perché non passeranno dal cessate il fuoco alla guerra". "Gli europei sono pronti ad assumersi la responsabilità di garantire una pace duratura. Il coinvolgimento a lungo termine degli Stati Uniti è un fatto positivo", ha fatto eco il capo dell'Eliseo per cui gli europei sono "pronti ad arrivare fino all'invio di truppe" in Ucraina per verificare che "la pace venga rispettata".

Che tra Italia e Usa ci siano rapporti ottimi lo ha dimostrato la stessa Giorgia Meloni, intervenuta sabato scorso alla convention dei conservatori americani a Washington. Il premier aveva lanciato una chiara frecciata ai "nostri avversari". Questi "sperano che il presidente Trump si allontani da noi. Ma conoscendolo come un leader forte ed efficace, scommetto che coloro che sperano nelle divisioni verranno smentiti". E ancora: "So che alcuni di voi potrebbero vedere l'Europa come distante o addirittura perduta - aveva aggiunto - dico che non lo è. Non c'è America senza l'Europa e non c'è Europa senza America".