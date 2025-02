Gli Usa votano insieme alla Russia: all'Onu l'Occidente si spacca

Dario Mazzocchi 25 febbraio 2025 a

Dalla stessa parte al Palazzo di vetro dell’Onu a New York, in un cambio di scenario internazionale che fa da preambolo ai prossimi contatti fra i due Paesi per cercare la quadra sul conflitto in corso in Ucraina. Stati Uniti e Russia hanno votato contro la risoluzione delle Nazioni Unite che chiedeva il ritiro delle truppe russe dai territori ucraina e che conteneva la dicitura di «aggressore» riservata a Mosca. Al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con il sostegno della Russia, è passata, invece, la risoluzione degli Stati Uniti che chiede una rapida pace in Ucraina, con l’astensione dei quattro paesi della Ue (Francia, Slovenia, Grecia, Danimarca)e del Regno Unito.



Una mossa, per quanto riguarda il lato americano, anticipata la scorsa settimana e che ieri ha trovato compimento e che marca un divario con gli alleati della Nato, dal momento che tra gli Stati che hanno sostenuto la risoluzione presentata da Kiev compaiono molte delegazioni europee. Tra i contrari compaiono invece Israele, Iran, Corea del Nord, Bielorussia e Ungheria, mentre le Cina si è astenuta: un incrocio di “alleanze” insolito. Gli Stati Uniti si sono inoltre astenuti su una seconda risoluzione separata che per facilitare una rapida fine negoziata della guerra, dopo che dalle rappresentanze europee era stata inserita un emendamento che conteneva un tono giudicato troppo anti-russo.

Così, mentre il presidente francese Emmanuel Macron è volato alla Casa Bianca per incontrare Donald Trump, le tensioni diplomatiche tra le due sponde dell’oceano Atlantico tornano ad essere cariche. Nel corso della frenetica giornata si è tenuta anche la riunione del G7 con i partecipanti collegati da remoto e alla quale ha preso parte la premier italiana Giorgia Meloni. Il meeting, durante il quale è intervenuto in apertura il leader ucraino Volodomir Zelenksy, ha rilanciato il sostegno dei partecipanti per porre fine al conflitto. L’obiettivo finale, condiviso dall’Italia, resta quello di raggiungere una pace giusta e duratura per evitare l’insorgere di futuri crisi.



Le intenzioni, compresa quella di un legame euro-atlantico per la sicurezza del Vecchio continente, ci sono tutte.Nei fatti, ieri a Kiev si notava l’assenza di rappresentati americani in occasione della cerimonia per il terzo anniversario dello scoppio della guerra. C’erano al contrario alcuni volti dell’Unione europea, tra cui la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, e primi ministri e capi di Stato delle repubbliche baltiche, le più preoccupate dalle mosse putiniane.



Von der Leyen ha colto l’occasione per pronosticare un ingresso dell’Ucraina nell’Ue entro il 2030 se il programma di riforme avviato su alcuni temi legati a giustizia e partecipazione democratica continuerà «a questa velocità». Sempre ieri l’Ue ha introdotto nuove sanzioni nei confronti della Russia.

Comprendono il divieto all’importazione di alluminio e ulteriori restrizioni all’export di alcune tecnologie, come i software per l’esplorazione di giacimenti di gas e petrolio. La scure prende di mira anche la propaganda di Mosca, con la sospensione di licenze di trasmissione per otto testate giornalistiche. Porte aperte in Europa, ma non nella Nato stando alle affermazioni di Mike Waltz, consigliere per la Sicurezza nazionale di Trump. L’adesione all’Alleanza atlantica «non è sul tavolo», nonostante la mossa di Zelensky che si è detto disposto a dimettersi per facilitare l’ingresso del suo Paese.

«Non vedo gli Stati Uniti permettere all'Ucraina di entrare nella Nato e poi trovarsi immediatamente obbligati, ai sensi dell’articolo 5, a schierare truppe americane direttamente nel conflitto in difesa dell'Ucraina», ha precisato Waltz in una intervista a Fox News. Approcci diversi, dunque. Per gli Stati Uniti restano prioritari i rapporti con la Russia e in questo senso è stato calendarizzato un secondo incontro con gli emissari di Putin in Arabia Saudita: una replica di quanto accaduto una settimana fa tra Marco Rubio, in qualità di segretario di Stato, e Sergej Lavrov, ministro degli Esteri russo. L’appuntamento è considerato «un segnale di progresso» da alcune fonti. La stessa definizione adottata da Zelensky per descrivere i lavori compiuti sull’accordo commerciale con Washington come parte del pacchetto per interrompere le operazioni militari. L’affermazione è giunta nel corso dello stesso G7, al quale era ovviamente collegato Trump: un segno di distensione in una giornata molto frenetica.