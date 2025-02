Stellantis, "l'olio può finire nel tubo di scarico": maxi-ritiro, ecco le 68mila vetture interessate

25 febbraio 2025 a

a

a

Stellantis, il colosso dell'auto nato dalla fusione tra Fca e Psa, ha richiamato in Francia 68.000 veicoli prodotti tra il 2022 e il 2024 a causa di un difetto sugli iniettori di raffreddamento dell'olio dei motori PureTech: è quanto riferito dalla stessa Stellantis, confermando informazioni di stampa. Il richiamo riguarda, in particolare, 57.000 Citroën C3, 2.500 Peugeot 208 e 8.700 Opel Corsa, dotate di motore 1.2 PureTech da 82 cavalli.

"Non si tratta di un problema di concezione del motore ma di fornitura, che ha impattato sulla qualità di fabbricazione di questi iniettori", ha precisato Stellantis. Il difetto causa "rumore e, nella peggiore delle ipotesi, il sensore del motore può essere danneggiato, con il rischio che l'olio finisca sul tubo di scarico". Questo, avverte Stellantis, può causare del "fumo "e un "inizio d'incendio".

"Informazioni scorrette sull'autonomia": elettriche, bomba su Byd, Stellantis, Tesla e Volkswagen

Intanto, uno dei principali giornali francesi ha dedicato un lungo articolo a John Elkann. L'erede della famiglia Agnelli viene definito dal quotidiano: "Kingmaker dell'automotive". "L'erede della famiglia Agnelli, primo azionista di Stellantis, ha licenziato, a fine 2024, Carlos Tavares dalla direzione del gruppo. Ne ha poi preso la guida in attesa di rivelare, entro fine giugno, il nome di un successore", ha scritto Le Monde nella versione online dell'articolo. Elkann, ha proseguito, "sa di essere osservato in un momento cruciale per il gruppo, quello della scelta del nuovo CEO, che ne definirà il futuro baricentro: America, Italia o Francia? A fine novembre 2024 è lui a porre fine alle funzioni di Carlos Tavares alla guida del gruppo automobilistico nato dalla fusione, nel 2021, tra PSA e Fiat Chrysler. Già presidente esecutivo, ha assunto la carica di direttore ad interim" in attesa di trovare un successore. Il quotidiano aggiunge che su questo punto nulla è ancora deciso.