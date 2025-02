Papa Francesco "sta riposando". Le parole di Monsignor Tagle: "Contempiamo i misteri dolorosi"

26 febbraio 2025 a

Ancora una volta, Papa Francesco "ha trascorso una notte tranquilla e sta riposando". E' quanto comunica questa mattina la Sala Stampa della Santa Sede riguardo le condizione del Pontefice ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli dal 14 febbraio scorso per curare una polmonite bilaterale.

Martedì sera il bollettino parlava di condizioni di salute "critiche ma stazionarie" mentre la prognosi resta riservata. Intanto ieri sera in Piazza San Pietro la preghiera del Rosario presieduta dal cardinale filippino Luis Tagle, Pro Prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione. All'inizio della preghiera il porporato ha detto: "Preghiamo per la salute del Santo Padre Francesco" affinché "sperimenti l'amorevole presenza del Signore" e "la solidale vicinanza della comunità cristiana".

L'ultimo bollettino di martedì sera ha sottolineato come nella giornata di ieri non si siano verificati episodi acuti respiratori, mentre i parametri emodinamici continuano a essere stabili. In serata, il Pontefice, ha effettuato una tac di controllo programmata per il monitoraggio radiologico della polmonite bilaterale.

Intense come detto le parole di monsignor Tagle da San Pietro, durante la preghiera del Rosario. Presenti in piazza anche molti cardinali di Curia. "Ci raccogliamo in preghiera con Maria per meditare i misteri di Cristo. Preghiamo per la salute del Santo Padre Francesco. Per l'intercessione della Beata Vergine Maria, sperimenti l'amorevole presenza del Signore Risorto e la solidale vicinanza della comunità cristiana. Guidati dall'immagine della 'Madre della Chiesa' contempliamo questa sera i misteri dolorosi".