GP Belgio, le pagelle della Sprint Race: Verstappen domina e dà una lezione a Piastri, Ferrari anonima

VERSTAPPEN 10

Gara capolavoro dell’Olandese Volante. Beffa l’australiano papaya al primo giro e lo tiene dietro fino all’ultimo, nonostante la sbavatura all’undicesimo. Un’altra Maxterclass da fenomeno… nell’università della Formula 1.

PIASTRI 7

Poteva approfittare dell’errore di Max a pochi giri dalla fine. Forse ragiona ormai più in ottica Mondiale. Perde comunque un’occasione, tra la beffa dopo poche curve e i sorpassi che non riesce mai ad affondare. Lezione da tenere a mente.

LECLERC 7

Prova a tenere a galla la solita Rossa già dalle qualifiche della mini-gara. Al primo giro supera Lando, ma bravura e impeto non bastano e deve accontentarsi del quarto posto. Mortificato.

NORRIS 6,5

L’unica beffa a cui pone rimedio è il sorpasso subito da Charles all’inizio. Fa meglio del compagno, ma non lo attacca mai e gli resta dietro. Sprint blanda, senza aspettative e senza alcun guizzo.

SAINZ 6

La convivenza con la Williams è tutt’altro che serena. Ma la Sprint di Spa regala all’iberico una confortante sesta posizione e una manciata di punti che, seppur non tanti o decisivi, per come è messo tornano utili.

HAMILTON 3

È un matrimonio davvero sventurato quello tra la Rossa e il Baronetto. Il testacoda sulle Ardenne, per uno come lui, è un fatto decisamente grave. Lo condanna ai bassifondi della griglia, dove resta per tutta la gara. Non gli resta che un sorpassetto su Albon. Di male in peggio.