Trump, il video (fake) da Gaza fa impazzire la sinistra: "Meloni venga a riferire in aula"

26 febbraio 2025 a

a

a

Un video realizzato con l'intelligenza artificiale sta facendo letteralmente impazzire la sinistra italiana. Nel filmato, postato da Donald Trump sui social, si vede Gaza distrutta dopo un anno e mezzo di guerra tra Israele e Hamas. Ma poi, a un certo punto, come d'incanto la città si trasforma, diventando più simile a una metropoli esotica del calibro di Dubai o Ryad. Verità o finzione? Entrambi probabilmente, dato che si tratta del sogno - non tanto nascosto - del tycoon che ha dichiarato di recente di voler fare di Gaza la riviera più esclusiva del Medio Oriente. Ed ecco giustificati quindi la Trump Tower nel video fake, Musk che mangia in riva al mare e il presidente che si diverte in compagnia di alcune avvenenti ballerine.

Ma la sinistra non è nemmeno in grado di fare un minimo sforzo di immaginazione. "Questa notte è accaduto un fatto ignobile: il presidente degli Stati Uniti ha postato un video nel quale trasforma Gaza in un luogo di divertimenti, in cui i dollari cadono dal cielo, in cui i bambini di Gaza vanno in giro con palloncini con l'effige di Trump, mentre lui prende un cocktail in piscina insieme a Netanyahu. Ecco, noi riteniamo questa operazione di Trump un'operazione disgustosa". Lo ha detto Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde, intervenendo in Aula alla Camera. "So che abbiamo un ministro degli Esteri ma in questo caso è necessario che la premier Meloni venga in aula a riferire sulla politica estera", ha osservato.

Ma Bonelli non è il solo. "Il video di Trump su Gaza è aberrante - ha commentato la deputata grillina Stefania Ascari -. Si vedono madri che tengono per mano bambini, ma Trump non sa che i bambini palestinesi rimasti vivi non hanno più mani e braccia? Sa che oltre 70 mila civili sono stati massacrati con una precisa volontà genocida. E lui parla di deportazione. Tutto questo è disumano e inaccettabile. E l'Italia che vuole fare? Vuole continuare a vendere armi a Israele, a opporsi al riconoscimento dello Stato di Palestina e delegittimare la Cpi? Ma dove stiamo andando? Ritroviamo lucidità e umanità. La donna madre cristiana Meloni venga qui a dirci de vuole stare dalla parte della morte e del genocidio o dalla parte della vita e dell'umanità".