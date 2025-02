Trump-Musk, il video-choc proiettato negli uffici del governo: fake e disgusto, chi c'è dietro?

26 febbraio 2025 a

a

a

Un video (fake) che mostra un Donald Trump adorante mentre bacia i piedi del suo braccio destro Elon Musk è stato proiettato nelle televisioni del bar, lungo i corridoi e negli uffici del quartier generale del ministero dove erano presenti i dipendenti federali del dipartimento edilizia pubblica statunitense. Il filmato, ovviamente, è stato realizzato con l'ausilio dell'intelligenza artificiale. In grande è stata inserita anche la seguente scritta: "Lunga vita al re". La clip è stata poi registrata da un dipendente con il cellulare. E ha fatto il giro del mondo, venendo postata anche sul social di Musk.

Il video è stato inviato anche a un giornalista di Vox, Rachel Cohen, che l'ha subito postato su X. In meno di sei ore, la clip ha registrato più di tre milioni di visualizzazioni. Le immagini sono state elaborate al computer. Ma, al momento, non è ancora chiaro come siano state proiettate sulle televisioni del dipartimento edilizia pubblica. Né chi le abbia realizzate. "Un altro caso - ha dichiarato una portavoce del dipartimento - di spreco di soldi dei contribuenti e di risorse. Adotteremo le misure appropriate per punire chi le ha messe in circolazione".

Trump, il video (fake) da Gaza fa impazzire la sinistra: "Meloni venga a riferire in aula" | Guarda

Alcuni, però, ritengono che si tratti di una piccola ritorsione contro lo stesso Elon Musk. Mr. Tesla infatti è a capo del Doge, il nuovo dipartimento dell'efficienza governativa che sta guidando la politica di tagli del personale e della spesa federale. La email che l'ufficio di Musk ha inviato a più di due milioni di dipendenti pubblici in cui ha chiesto quali fossero i risultati ottenuti nell'ultima settimana, ha irritato il personale.