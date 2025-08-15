Putin, "la smetterà?": la domanda del giornalista fa calare il gelo

“Mr Putin, smetterà di uccidere i civili?”: un giornalista lo ha chiesto al presidente russo mentre posava per foto insieme al presidente americano Donald Trump sul tappeto rosso dopo essere sceso dall'aereo ad Anchorage, in Alaska. Lo zar, però, non ha risposto. Ha fatto segno di non sentire bene.

Prima di procedere con l'incontro a porte chiuse (i due leader saranno accompagnati da un consigliere e un ministro ciascuno) Putin e Trump hanno risposto alle domande di alcuni cronisti accreditati. E proprio durante lo “spray” con le telecamere (il breve momento in cui le telecamere riprendono i presidenti prima della chiusura delle porte), non sono mancati momenti di tensione nella stanza del vertice. Dalla diretta si è sentito un gran frastuono. E a un certo punto le telecamere hanno inquadrato Putin mentre sembrava portarsi le mani alla bocca per urlare a qualcuno.