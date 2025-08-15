Anchorage, Putin e Trump a bordo della "Bestia": tutti i segreti

Si chiama "The Beast", "la Bestia", l'auto che ha accompagnato il presidente americano Donald Trump e quello russo Vladimir Putin alla base militare ad Anchorage, in Alaska, dove si tiene il vertice su una possibile intesa in Ucraina. Per dieci minuti sonop rimasti solo a bordo dell'auto. Impossibile sapere cosa si siano detti. The Beast è la super-auto delcapo della Casa Bianca, chiamata anche "Cadillac One", che sembra riprendere il nome dell'Air Force One e del Marine One, nominativi radio dell'aereo e dell'elicottero presidenziali. Oggi ci è salito anche lo zar per uscire dall'aeroporto della base americana di Anchorage.

L'auto si è vista per la prima volta il 24 settembre 2018, in occasione di una visita all'Onu, a New York. È prodotta dalla Cadillac e con la carrozzeria riprende lo stile dell'Escalade, in particolare nel frontale, ma ha un telaio derivato da quello dei pick-up "pesanti" di Chevrolet, altro marchio di GM, con specifiche segrete. In ogni caso, sarebbe in grado di resistere a bombe collocate nel terreno.