Anchorage, Putin e Trump a bordo della "Bestia": tutti i segreti

Si chiama "The Beast", "la Bestia", l'auto che ha accompagnato il presidente americano Donald Trump e quello russo Vladimir Putin alla base militare ad Anchorage, in Alaska, dove si tiene il vertice su una possibile intesa in Ucraina. Per dieci minuti sonop rimasti solo a bordo dell'auto. Impossibile sapere cosa si siano detti. The Beast è la super-auto delcapo della Casa Bianca, chiamata anche "Cadillac One", che sembra riprendere il nome dell'Air Force One e del Marine One, nominativi radio dell'aereo e dell'elicottero presidenziali. Oggi ci è salito anche lo zar per uscire dall'aeroporto della base americana di Anchorage.
L'auto si è vista per la prima volta il 24 settembre 2018, in occasione di una visita all'Onu, a New York. È prodotta dalla Cadillac e con la carrozzeria riprende lo stile dell'Escalade, in particolare nel frontale, ma ha un telaio derivato da quello dei pick-up "pesanti" di Chevrolet, altro marchio di GM, con specifiche segrete. In ogni caso, sarebbe in grado di resistere a bombe collocate nel terreno.
Non si sa molto, invece, sul motore, che secondo gli esperti può essere il V8 a benzina Vortec 8,1 litri oppure il turbodiesel V8 Duramax 6,6 litri. Gli pneumatici, invece, hanno rinforzi in kevlar, derivati da quelli riservati ad autocarri medio-pesanti per poter supportare un peso stimato tra le 7 e le 9 tonnellate. La velocità massima stimata non dovrebbe superare i 100 chilometri orari. Mentre il serbatoio è ricoperto di schiuma speciale antincendio. I vetri sono antiproiettile e le portiere sono simili a quelle di un Boeing 757 con maniglie elettrificate. A bordo serbatoi di ossigeno per consentire la normale respirazione in modo da proteggere gli occupanti da un attacco chimico.
A bordo ci sono anche un frigorifero con scorte di sangue compatibili con quello del presidente e forniture mediche nel caso in cui ci sia bisogno di soccorrere il presidente. I sistemi di comunicazione all'interno sono criptati e collegati con tutti i centri del potere americano. Due le linee sempre aperte: quelle con il vice-presidente e il Pentagono. Per guidare The Beast ci sarebbero esami speciali da superare. L'autista, comunque, è sempre un agente dello United States Secret Service, pronto a reagire in caso di pericolo. Basti pensare che accanto al suo sedile c'è un mitragliatore.