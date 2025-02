"Riavremo i nostri soldi". Trump annuncia l'accordo con Zelensky: "Venerdì viene e firma"

26 febbraio 2025 a

a

a

Il braccio di ferro tra Stati Uniti e Ucraina si gioca anche sul ring delle terre rare. Oggi, mercoledì 26 febbraio, Donald Trump ha dettato l'agenda del presidente Volodymyr Zelensky. In un primo momento, infatti, sembrava quasi che il leader di Kiev non volesse presentarsi a Washington per firmare l'accordo con il tycoon. Così il repubblicano ha perso la pazienza e ha chiaramente detto al suo omologo che se il patto non si fosse concretizzato allora la sua visita negli States sarebbe stata "inutile". Come hanno riferito fonti della Casa Bianca alla Cnn.

Ma poi, il colpo di scena: tutto completamente ribaltato. Volodymyr Zelensky sarà venerdì a Washington per la firma dell'accordo sui minerali e le terre rare. Lo ha confermato Donald Trump parlando all'inizio della riunione di gabinetto in corso alla Casa Bianca. Il presidente ha ripetuto che gli Stati Uniti avrebbero speso "350 miliardi" di dollari per la guerra in Ucraina, rispetto ai "100 miliardi" dell'Europa. "Riavremo i nostri soldi indietro", ha detto Trump. "Gli Stati Uniti hanno bisogno di terre rare e l'Ucraina ne ha, l'accordo ci consentirà di riprenderci i nostri soldi", ha aggiunto, sottolineando allo stesso tempo che l'intesa "è molto buona anche per l'Ucraina".

Subito dopo sono arrivate anche le parole di Zelensky. "Questo è un inizio, è un accordo quadro - ha detto il presidente ucraino -. Credo che un grande successo dipenda dal nostro dialogo con il presidente Trump. Ciò che conta è che secondo me questo affare potrebbe rivelarsi un grande successo, oppure potrebbe svolgersi in sordina".